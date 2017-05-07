Украинские националисты угрожают депутату Европарламента из-за поездки в ЛНР

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Рим, 7 мая. Итальянский депутат Европейского парламента Элеонора Форенца заявила, что ей поступают угрозы от украинских националистов, после ее визита в Луганскую народную республику. Об этом говорится в заявлении депутата, которое было опубликовано на YouTube-канале Mia Napoli.

По ее словам, украинские националисты в соцсетях угрожают ей сексуальным насилием и физической расправой.

В начале мая Элеонора Форенца посетила ЛНР. По итогам визита Форенца пообещала поднять в Европарламенте вопрос о признании Луганской народной республики. Позднее украинское посольство направило ноту протеста в МИД Италии из-за визита Форенцы в Донбасс.