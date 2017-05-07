Торжества по случаю открытия «Евровидения» стартовали в Киеве

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Киев, 7 мая. В центре украинской столицы начались торжественные мероприятия, приуроченные к открытию международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

Делегации от 42-х стран-участниц конкурса должны пройти по 265-метровой красной дорожке, которая раскинута в районе Мариинского дворца. После этого в EuroClub состоится официальная церемония открытия «Евровидения».

Напомним, ранее стало известно о том, что украинская сторона потратила более 890 тысяч гривен на костюмы для ведущих международного конкурса «Евровидение-2017».