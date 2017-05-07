Коварная Планета X: ученые назвали виновника массового вымирания на Земле

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Вашингтон, 7 мая. Американские ученые выяснили новую причину массового вымирания на Земле. По мнению астрофизиков из Арканзасского университета, во всем виновата таинственная Планета Х.

Орбита вращения этого коварного небесного тела способствует созданию в космосе процессов, которые мешают солнечному свету добраться до поверхности Земли, поясняют эксперты.

Раз в 27 миллионов лет она пересекает пояс Койпера, состоящий из малых небесных тел, в результате образуется гравитационное возмущение, выталкивающее некоторые кометы наружу. Они попадают в атмосферу Земли, где распадаются на мелкие фрагменты и мешают солнечному свету достичь поверхности Голубой планеты. Именно с этим, по мнению астрофизиков, связаны массовые вымирания на Земле.

Как отмечает портал «Ура.ру», существование Планеты Х не доказано. Ее поиски ведутся еще с середины XIX века. Предполагается, что она может скрываться за орбитой планеты Нептун.

