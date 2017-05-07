Макрон опережает Ле Пен с 60% голосов во втором туре президентских выборов во Франции

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Париж, 7 мая. Основатель движения «Вперед!» Эммануэль Макрон опережает лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции. Об этом сообщили в воскресенье бельгийские СМИ.

Согласно данным трех исследовательских институтов, бывший министр экономики, промышленности и цифровых дел Франции набирает 60% голосов.

#RadioLondres La tendance à l'heure actuelle, selon 3 instituts: Macron serait en tête avec plus de 60% https://t.co/2i1xLzr04c pic.twitter.com/LyVSbnEbEK — Le Soir (@lesoir) May 7, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что Эммануэль Макрон опередил Марин Ле Пен по результатам второго тура выборов на французских заморских территориях.