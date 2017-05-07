Голосуй сердцем, и не только: презервативы «под Макрона» и «под Ле Пен» массово скупают в Парижа

Голосуй сердцем, и не только: презервативы «под Макрона» и «под Ле Пен» массово скупают в Париже
Париж, 7 мая. В Париже в день второго тура президентских выборов нарасхват раскупают презервативы в стиле избирательных кампаний кандидатов Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен.
Стоимость резинового изделия, дизайн упаковки которого имитирует стиль логотипов кампаний политиков, борющихся за пост главы республики составляет два евро. При этом особой популярностью, конечно, пользуются презервативы с дизайном «под Макрона» и «под Ле Пен», их в киосках почти не осталось, а вот презервативов с логотипом «под Фийона» или Меланшона полно, сообщает РИА Новости.
Тематические контрацептивы можно использовать до 2020 года, а следующие выборы главы государства пройдут во Франции в 2022 году.