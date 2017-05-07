Голосуй сердцем, и не только: презервативы «под Макрона» и «под Ле Пен» массово скупают в Парижа

В закладки

Скопировать

Париж, 7 мая. В Париже в день второго тура президентских выборов нарасхват раскупают презервативы в стиле избирательных кампаний кандидатов Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен.

Стоимость резинового изделия, дизайн упаковки которого имитирует стиль логотипов кампаний политиков, борющихся за пост главы республики составляет два евро. При этом особой популярностью, конечно, пользуются презервативы с дизайном «под Макрона» и «под Ле Пен», их в киосках почти не осталось, а вот презервативов с логотипом «под Фийона» или Меланшона полно, сообщает РИА Новости.

Тематические контрацептивы можно использовать до 2020 года, а следующие выборы главы государства пройдут во Франции в 2022 году.

In Paris sell condoms in the style of the campaigns of Macron and Le Pen https://t.co/sVJrFEgu82 pic.twitter.com/YvPtr643mB #news #Russia — Rus to En Fr Es News (@Rus_Eng_News) May 7, 2017



