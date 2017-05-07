Станция метро «Комендантский проспект» в Петербурге закрыта из-за подозрительной коробки

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Санкт-Петербург, 7 мая. Станция метро «Комендантский проспект» в Петербурге была закрыта на вход и выход. Об этом в воскресенье сообщил корреспондент ФАН.

Согласно предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов проверяют бесхозную коробку, которая была обнаружена в районе подземного перехода.

Напомним, 5 мая станция петербургского метро «Пионерская» была временно закрыта из-за подозрительного предмета.