Пентагон рассказал, как смертники ИГ атаковали базу курдов в Ираке

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Вашингтон, 7 мая. Пентагон подтвердил атаку террористов «Исламского государства»* на военную базу курдских формирований и западной коалиции на севере Ираке. При этом представители Центрального командования ВС США особо подчеркнули, что никто из американских военнослужащих в результате нападения боевиков не пострадал.

«Мы можем подтвердить неудавшуюся попытку нападения на базу пешмерги и коалиции рядом с городом Киркук», - сообщили представители СЕНТКОМ в комментариях ТАСС. В своем заявлении Центральное командование ВС США также отметило, что находившиеся в это время на базе американские инструкторы не пострадали, и коалиция «по- прежнему сосредоточена на ликвидации ИГ»*.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.



* Организация запрещена на территории РФ.