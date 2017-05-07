Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Пентагон рассказал, как смертники ИГ атаковали базу курдов в Ираке

Пентагон рассказал, как смертники ИГ атаковали базу курдов в Ираке

17:18  7 Мая 2017
817

Пентагон рассказал, как смертники ИГ атаковали базу курдов в Ираке

Вашингтон, 7 мая. Пентагон подтвердил атаку террористов «Исламского государства»* на военную базу курдских формирований и западной коалиции на севере Ираке. При этом представители Центрального командования ВС США особо подчеркнули, что никто из американских военнослужащих в результате нападения боевиков не пострадал.

«Мы можем подтвердить неудавшуюся попытку нападения на базу пешмерги и коалиции рядом с городом Киркук», - сообщили представители СЕНТКОМ в комментариях ТАСС. В своем заявлении Центральное командование ВС США также отметило, что находившиеся в это время на базе американские инструкторы не пострадали, и коалиция «по- прежнему сосредоточена на ликвидации ИГ»*. 

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 
 

* Организация запрещена на территории РФ.

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров