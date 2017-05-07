ЛНР: женщина в поселке Фрунзе получила тяжелые ранения при обстреле ВСУ

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Луганск, 7 мая. Украинские силовики нанесли артиллерийский удар по жилому сектор поселка Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, минувшим утром украинские силовики открыли артиллерийский огонь по поселку Фрунзе, в результате обстрела пострадала 49-летняя мирная жительница, которая получила тяжелые ранения.

«Женщина получила открытый перелом правого предплечья, минно-взрывную травму, контузию и осколочные ранения ног. Пострадавшая доставлена в больницу в Кировске», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте обстрела работают следственные органы Луганской народной республики. В результате обстрела гражданская инфраструктура не пострадала.