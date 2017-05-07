Без шума и пыли: стало известно, когда Индия пересядет на электрокары

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Дели, 7 мая. Власти Индии работают над проектом о полном переходе страны на электромобили. Черновик документа об электрификации всех транспортных средств к 2032 году уже представили на рассмотрение правительству.

По данным источников агентства Reuters, создать предприятие по производству батарей предлагается к 2018 году, а для установки зарядных станций для электрокаров авторы инициативы предлагают использовать налоговые поступления от продажи автомобилей, работающих на дизельном топливе и бензине.

Кроме того, правительству предложили увеличить привлекательность электромобилей для потребителей через уменьшение размера налогов и кредитных ставок на такие транспортные средства.

