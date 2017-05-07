Hyundai выпускает на рынок флагманский седан Azera

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Сеул, 7 мая. Южнойкорейский автогигант Hyundai выпускает на рынки США, Австралии и стран Ближнего Востока новый флагманский седан, получивший называние Azera. Автомобиль отличается высокоэффективным гибридным двигателем, позволяющим сократить расход топлива до 6,2 литра на 100 км пробега.

Новинка имеет колесную базу в 2,8 метра и снабжена всеми необходимыми современными элементами, среди которых девять подушек безопасности, климат-контроль со специальным ионизирующим устройством, полноценным мультимедийным комплексом с 8-дюймовым экраном, системой, обеспечивающей круговой видеообзор, контроль слепых зон, системой курсовой стабильности и адаптивным круиз-контролем.

Машина будет поставляться с различными видами двигателей — 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 159 лошадиных сил, который дополнен 52-сильным электромотором, обеспечивая очень низкий расход топлива, а также 190-сильным двигателем с непосредственным впрыском топлива объемом 2,4 литра, и — для стран Ближнего Востока — 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 240 лошадиных сил.