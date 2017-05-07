Планы НАТО по военному использованию Украины и Крыма провалились — Лавров

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Москва, 7 мая. Проект руководства Североатлантического альянса (НАТО) по включению Украины в зону влияния НАТО провалился. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Кроме того, в НАТО не смогли использовать Крымский полуостров в плане по военному окружению России.

«Из-за обиды на этот объективный исторический факт они заморозили все то, что нас объединяло, в том числе в антитеррористической борьбе», — подчеркнул российский дипломат.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что некорректно сравнивать НАТО и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).