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Весь мир
Мне сверху видно все: в потолке канадского аэропорта живет маленький енот

Мне сверху видно все: в потолке канадского аэропорта живет маленький енот

16:59  7 Мая 2017
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Мне сверху видно все: в потолке канадского аэропорта живет маленький енот

Оттава, 7 мая. Маленький енот обустроил себе уютный домик прямо в потолке терминала внутренних рейсов аэропорта в Канаде.

Видео со зверьком, выглядывающим из дыры в потолке, опубликовали в Twitter пассажиры, обрадовавшиеся неожиданной встрече с «официальным послом» енотов в воздушной гавани Торонто.

По данным местного порта CBC News, в последнее время в Торонто наблюдается настоящее нашествие енотов: они всюду, «а их ночные крики стали непрошеным саундтреком к весне и лету», — пишет он. 

«Мы почти ждали, что он спустится, одетый в маленькую униформу, и спросит, не нужна ли нам помощь с багажом», — пошутил один из пассажиров в комментариях CBC.

Ярослава Замысловатова
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