Мне сверху видно все: в потолке канадского аэропорта живет маленький енот

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Оттава, 7 мая. Маленький енот обустроил себе уютный домик прямо в потолке терминала внутренних рейсов аэропорта в Канаде.

Видео со зверьком, выглядывающим из дыры в потолке, опубликовали в Twitter пассажиры, обрадовавшиеся неожиданной встрече с «официальным послом» енотов в воздушной гавани Торонто.

Does @CBCToronto know who is handling the baggage at Pearson Airport? :) https://t.co/wRFX8Auc4I — Cameron Graham (@camerongraham) May 6, 2017

По данным местного порта CBC News, в последнее время в Торонто наблюдается настоящее нашествие енотов: они всюду, «а их ночные крики стали непрошеным саундтреком к весне и лету», — пишет он.

«Мы почти ждали, что он спустится, одетый в маленькую униформу, и спросит, не нужна ли нам помощь с багажом», — пошутил один из пассажиров в комментариях CBC.