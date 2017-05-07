Мне сверху видно все: в потолке канадского аэропорта живет маленький енот
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Оттава, 7 мая. Маленький енот обустроил себе уютный домик прямо в потолке терминала внутренних рейсов аэропорта в Канаде.
Видео со зверьком, выглядывающим из дыры в потолке, опубликовали в Twitter пассажиры, обрадовавшиеся неожиданной встрече с «официальным послом» енотов в воздушной гавани Торонто.
По данным местного порта CBC News, в последнее время в Торонто наблюдается настоящее нашествие енотов: они всюду, «а их ночные крики стали непрошеным саундтреком к весне и лету», — пишет он.
«Мы почти ждали, что он спустится, одетый в маленькую униформу, и спросит, не нужна ли нам помощь с багажом», — пошутил один из пассажиров в комментариях CBC.
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