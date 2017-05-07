Донбасс: боевики «Азова» вступили в бой с «батальоном Дудаева» под Мариуполем

В закладки

Скопировать

Донецк, 7 мая. В районе Мариуполя произошло боестолкновение между украинскими радикалами из полка «Азов» и наемниками из «Батальона имени Дудаева». Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«В результате перестрелки погибли двое боевиков «Азова», еще шестеро получили ранения. Со стороны «дудаевцев» трое погибших и семеро раненых», – пояснил Басурин.

Он также добавил, что конфликт между формированиями возник на почве борьбы за контроль над потоками контрабанды.

Ранее стало известно, что Конгресс США запретил официальному властям Украины тратить выделяемые Вашингтоном средства на поддержку националистического полка «Азов».