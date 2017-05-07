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Общество
Навальный сбежал из России в Барселону — СМИ

Навальный сбежал из России в Барселону — СМИ

16:49  7 Мая 2017  /обновлено: 21:29  07 Мая 2017
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Навальный сбежал из России в Барселону — СМИ

Москва, 7 мая. Алексей Навальный вместе с женой Юлией улетел на майские праздники в Барселону. Сообщение о том, что он покинул Россию, распространила газета «Московский комсомолец», при этом никакого подтверждения этих данных от сторонников Навального и самого блогера в настоящее время нет.

Ранее Навальный написал о получении загранпаспорта, причем сначала звонок он принял за розыгрыш пранкеров, однако посетив ведомство, все же получил документ.

При этом в минувшую пятницу ФСИН предупредила Навального о недопустимости его выезда за границу. Об этом в своем Twitter рассказал адвокат блогера Вадим Кобзев.

 

#навальный
Алексей Громов
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