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Ученые объяснили, почему после алкоголя хочется спать

Ученые объяснили, почему после алкоголя хочется спать

16:53  7 Мая 2017
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Ученые объяснили, почему после алкоголя хочется спать

Вашингтон, 7 мая. Специалисты США объяснили, почему употребление алкоголя иногда оказывает сонное воздействие на человека, заявил доктор фармакологии и психиатрии из школы медицины Университета Северной Каролины Лесли Морроу.

По словам Морроу, алкоголь по-разному влияет на клетки головного мозга разных людей. Однако он подчеркнул, что через 20 минут после употребления спиртного его молекулы начинают оказывать воздействие на нейроны. Специальные рецепторы нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты, а также белковые молекулы есть во всех клетках.

Ионы хлорида, которые содержаться в молекулах алкоголя, свободно перемещаются и замедляют работу клеток мозга человека. Из-за этого человек испытывает сонливость и расслабление.

Ученые объяснили, почему после алкоголя хочется спать

Ранее ученые доказали, что плацебо помогает при бессоннице не хуже снотворного.

Катерина Тимошенская
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