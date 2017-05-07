Ученые объяснили, почему после алкоголя хочется спать

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Вашингтон, 7 мая. Специалисты США объяснили, почему употребление алкоголя иногда оказывает сонное воздействие на человека, заявил доктор фармакологии и психиатрии из школы медицины Университета Северной Каролины Лесли Морроу.

По словам Морроу, алкоголь по-разному влияет на клетки головного мозга разных людей. Однако он подчеркнул, что через 20 минут после употребления спиртного его молекулы начинают оказывать воздействие на нейроны. Специальные рецепторы нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты, а также белковые молекулы есть во всех клетках.

Ионы хлорида, которые содержаться в молекулах алкоголя, свободно перемещаются и замедляют работу клеток мозга человека. Из-за этого человек испытывает сонливость и расслабление.

Ранее ученые доказали, что плацебо помогает при бессоннице не хуже снотворного.