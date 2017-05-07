Запрещено — и точка: украинцам напомнили о возмездии за георгиевские ленты

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Киев, 7 мая. Советник украинского министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook специально напомнил украинцам о том, что за использование в ходе празднования 8 мая на Украине Дня памяти и примирения, введенного вместо Дня Победы киевской властью, гражданам Украины запрещается использовать георгиевские ленточки.

«Ещё одно напоминание для тех, кто чего-то не понял. Использование любой коммунистической символики и так называемых георгиевских лент запрещено! Точка», — заявил Шкиряк в опубликованном сообщении.

Напомним, под предлогом декоммунизации на Украине было запрещено празднование Дня Победы над фашизмом 9 мая. Вместо этого 8 мая — в день, когда победа над фашистской Германией отмечается в странах Европы — был введен День памяти и примирения, в качестве символа которого выбрали красный мак.