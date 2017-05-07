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Происшествия
Три ребенка пострадали при взрыве газа под Калининградом

Три ребенка пострадали при взрыве газа под Калининградом

17:00  7 Мая 2017
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Три ребенка пострадали при взрыве газа под Калининградом

Калининград, 7 мая. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства взрыва газа в жилом доме в Калининградской области. Об этом журналистам сообщили в воскресенье представители областного управления МЧС Российской Федерации.

Инцидент произошел на улице Новоселов в населенном пункте Веселовка. Согласно предварительной информации, в результате взрыва пострадали трое детей и один взрослый.

Напомним, ранее стало известно о том, что 40 человек пострадали во время сильного пожара в 40-этажном здании в российской столице.

Алексей Громов
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