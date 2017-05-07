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Политика
Власти КНДР задержали американца после угрозы истребить всех шпионов США

Власти КНДР задержали американца после угрозы истребить всех шпионов США

16:59  7 Мая 2017
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Власти КНДР задержали американца после угрозы истребить всех шпионов США

Пхеньян, 7 мая. В КНДР задержали гражданина США по подозрению в совершении действий, которые угрожают национальной безопасности, заявили в информационном агентстве ЦТАК.

В КНДР задержали уже четвертого гражданина США. Как уточнили представители Северной Кореи, американца подозревают в действиях, которые направлены против КНДР.

Власти КНДР задержали американца после угрозы истребить всех шпионов США

Накануне, Пхеньян потребовал от США принести извинения за якобы попытку покушения на лидера страны Ким Чен Ына. Если США проигнорируют требования КНДР, то министерство госбезопасности «сметет с лица земли» все разведслужбы США, а также уничтожит всех вражеских агентов в КНДР «до последнего человека», передавало ЦТАК.

Катерина Тимошенская
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