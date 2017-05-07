Власти КНДР задержали американца после угрозы истребить всех шпионов США

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Пхеньян, 7 мая. В КНДР задержали гражданина США по подозрению в совершении действий, которые угрожают национальной безопасности, заявили в информационном агентстве ЦТАК.

В КНДР задержали уже четвертого гражданина США. Как уточнили представители Северной Кореи, американца подозревают в действиях, которые направлены против КНДР.

Накануне, Пхеньян потребовал от США принести извинения за якобы попытку покушения на лидера страны Ким Чен Ына. Если США проигнорируют требования КНДР, то министерство госбезопасности «сметет с лица земли» все разведслужбы США, а также уничтожит всех вражеских агентов в КНДР «до последнего человека», передавало ЦТАК.