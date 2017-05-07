Победа «Оренбурга» подписала смертный приговор надеждам «Томи»

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Москва, 7 мая. Футбольный клуб «Томь» за три тура до конца чемпионата остался без шансов сохранить за собой место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

Возможности подняться выше 15-го места в турнирной таблице «Томь» лишилась после победы «Оренбурга» над «Краснодаром». Встреча на стадионе «Газовик» завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

В копилке подопечных Валерия Петракова 14 очков, до игры с «Оренбургом» между ними было 9 очков разницы. Теперь томичи не смогут подняться выше 15-го места, даже одержав победу в оставшихся встречах с «Тереком», «Крыльями Советов» и «Краснодаром».