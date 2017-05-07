Приравнять Донбасс к Крыму: Киев готов ужесточить санкции против жирналистов из России

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Киев, 7 мая. Украина должна запретить въезд не только журналистам из России, которые посещали Крым, но и тем, которые посещали неподконтрольные украинским силовикам районы Донбасса. С такой инициативой выступила представитель Украины на переговорах в Минске, вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

«Считаю, что надо запретить въезд на Украину тем, кто незаконно, через неконтролируемые участки украино-российской границы заезжали в Донбасс. Надо помочь Государственной пограничной службе составить списки тех, кто посещал Донбасс», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну российских журналистов, которые ехали в Киев для освещения «Евровидения». В ведомстве отметили, что российским журналистам на три года запрещен въезд на территорию Украины.