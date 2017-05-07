Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Приравнять Донбасс к Крыму: Киев готов ужесточить санкции против журналистов из России

Приравнять Донбасс к Крыму: Киев готов ужесточить санкции против журналистов из России

16:28  7 Мая 2017  /обновлено: 16:41  07 Мая 2017
700

Приравнять Донбасс к Крыму: Киев готов ужесточить санкции против жирналистов из России

Киев, 7 мая. Украина должна запретить въезд не только журналистам из России, которые посещали Крым, но и тем, которые посещали неподконтрольные украинским силовикам районы Донбасса. С такой инициативой выступила представитель Украины на переговорах в Минске, вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

«Считаю, что надо запретить въезд на Украину тем, кто незаконно, через неконтролируемые участки украино-российской границы заезжали в Донбасс. Надо помочь Государственной пограничной службе составить списки тех, кто посещал Донбасс», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну российских журналистов, которые ехали в Киев для освещения «Евровидения». В ведомстве отметили, что российским журналистам на три года запрещен въезд на территорию Украины.

#геращенко
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров