Если завтра война: Латвия пересчитала боеспособных бойцов

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Рига, 7 мая. Как оказалось, в случае необходимости участвовать в вооруженных действиях, например, защищать свои границы, вооруженные силы Латвии способны выставить на поле боя не более 6,5 тысячи профессиональных военнослужащих, находящихся на профессиональной службе. В общей сложности латвийский Генштаб может рассчитывать лишь на 17,5 тысяч солдат.

В рамках оборонной концепции латвийского государства, Национальные вооруженные силы способны привлечь к ведению боевых действий лишь 6,5 тысячи профессиональных военнослужащих, 8 тысяч бойцов народного ополчения — земессаргов — и 3 тысячи военнослужащих, находящихся в запасе. В общей сложности в запасе ВС Латвии более десяти тысяч бойцов, однако большая их часть не обучена и не прикреплена к какому-либо конкретному подразделению.

В таких условиях латвийские военные возлагают большие надежды на тысячную группировку НАТО, дислоцированную в стране — в нее входят военнослужащие из Албании, Испании, Италии, Польши и Словении, а возглавляет «натовскую тысячу» Канада, приславшая 455 человек.