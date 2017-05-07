Сирия сегодня: стрельба в зонах деэскалации, ИГ под ударом в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 7 мая. Боевики пытаются расшатать обстановку в зонах деэскалации. Авиация Асада бомбит силы ИГ* в Дейр эз-Зоре. Сами же боевики «Исламского государства»* напали на базу американских военных, но в Ираке. Последние новости Сирии и соседних государств — в обзоре Федерального агентства новостей.

Тихо в зонах деэскалации

Как известно, в конце прошлой недели в Астане был подписан меморандум о создании зон деэскалации: представители России, Ирана и Турции как гаранты сирийского перемирия поставили свои подписи под созданием четырех зон: в провинции Идлиб, на севере провинции Хомс, в Восточной Гуте и на юге Сирии — провинциях Даръа и Эль-Кунейтра. Но одно дело договор на бумаге и совсем другое — ситуация в действительности.

Как рассказали в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, обстановка в районах действия меморандума остается стабильной. Да, за сутки было зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня. Турецкая сторона зафиксировала 15 нарушений. Но в основном в этих акциях повинны боевики как «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ), так и «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в РФ). Именно эти радикалы пытались вести хаотичную стрельбу из стрелкового оружия на территориях, которые находились под их контролем.

Сирийская армия бьет по ИГ

Немного об успехах сирийской армии на отдельном участке фронта. Силы Башара Асада готовят наступление на позиции ИГИЛ* из Хомса в Дейр эз-Зор. Кроме того, уже разработаны операции против террористов в самом городе. По крайней мере, самолеты Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по позициям боевиков в окрестностях аэродрома и в районе кладбища. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирного населения при этих ударах не было.

Начальник генштаба Турции Хулуси Акар провел встречу с американским коллегой Джозефом Данфордом. На встрече в Вашингтоне они обсудили ситуацию в Сирии и Ираке. Чуть позже в США прибудет с визитом и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турция — наш союзник на Ближнем Востоке, и от этой встречи будет зависеть очень многое.

Соглашение под Дамаском

В самой столице Сирии достаточно неспокойно. Сегодня террористы привели в действие пять взрывных устройств в автобусе, который следовал из Дамаска в город Сувейда, что на юге республики. Бомбы были приведены в действие с помощью дистанционного управления. Есть раненые и погибшие пассажиры, точное число жертв пока уточняется.

На этом фоне решение сирийской армии предоставить группе раненых террористов «Джебхат ан-Нусры» выезд из пригорода Дамаска выглядит гуманно. Боевики покинут палестинский лагерь беженцев Ярмук и направятся в сторону Идлиба. Им будет предоставлен безопасный коридор по нескольким городам. Более того, вместе с ранеными лагерь могут покинуть 50 боевиков в качестве сопровождающих.

Такой жест сирийские власти делают не просто так. В ответ боевики разрешают эвакуацию мирных жителей из окруженных поселений. Кроме того, соглашение между САА и террористами позволило взять под контроль армии города Забадани и Мадая в пригороде Дамаска и обеспечить владение частью стратегически важной территории на границе Сирии и Ливана.

Добавим, что населенные пункты Фуа и Кефрая уже больше трех лет находятся в окружении боевиков. При этом фактически в плену остаются около 15 тысяч человек. Многие гибнут от голода и рук террористов. По разным оценкам, из жизни ушло около 2 тысяч человек, из них пятая часть — дети.

Нападение на базу США в Ираке

Наконец, о том, что происходит в соседнем с Сирией государстве — Ираке. Там боевики «Исламского государства» напали на базу американских военных. Погибли два человека — если верить сообщениям со ссылкой на источники в силах безопасности США. При этом еще шесть человек получили ранения.

Боевики тоже понесли потери. Двое террористов подорвали себя поясами смертника, а еще трое оказались застрелены бойцами курдских формирований пешмерга. Тех не смутило, что радикалы были одеты, как пешмерга, и даже сбрили бороды, чтобы их приняли за своих. Обман раскрылся не сразу.

Понятно, что позже группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение и заявила, что ее боевики убили и ранили десятки «крестоносцев и вероотступников» из числа западных военных и курдских бойцов.

* Организация запрещена на территории РФ.