Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Сирия сегодня: стрельба в зонах деэскалации, ИГ под ударом в Дейр эз-Зоре

Сирия сегодня: стрельба в зонах деэскалации, ИГ под ударом в Дейр эз-Зоре

17:46  7 Мая 2017
1229

Сирия сегодня: стрельба в зонах деэскалации, ИГ под ударом в Дейр эз-Зоре

Сирия, 7 мая. Боевики пытаются расшатать обстановку в зонах деэскалации. Авиация Асада бомбит силы ИГ* в Дейр эз-Зоре. Сами же боевики «Исламского государства»* напали на базу американских военных, но в Ираке. Последние новости Сирии и соседних государств — в обзоре Федерального агентства новостей.

Тихо в зонах деэскалации

Как известно, в конце прошлой недели в Астане был подписан меморандум о создании зон деэскалации: представители России, Ирана и Турции как гаранты сирийского перемирия поставили свои подписи под созданием четырех зон: в провинции Идлиб, на севере провинции Хомс, в Восточной Гуте и на юге Сирии — провинциях Даръа и Эль-Кунейтра. Но одно дело договор на бумаге и совсем другое — ситуация в действительности. 

Как рассказали в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, обстановка в районах действия меморандума остается стабильной. Да, за сутки было зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня. Турецкая сторона зафиксировала 15 нарушений. Но в основном в этих акциях повинны боевики как «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ), так и «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в РФ). Именно эти радикалы пытались вести хаотичную стрельбу из стрелкового оружия на территориях, которые находились под их контролем.

Силы Башара Асада готовят сейчас наступление на позиции ИГИЛ из Хомса в Дейр эз-Зор

Сирийская армия бьет по ИГ 

Немного об успехах сирийской армии на отдельном участке фронта. Силы Башара Асада готовят наступление на позиции ИГИЛ* из Хомса в Дейр эз-Зор. Кроме того, уже разработаны операции против террористов в самом городе. По крайней мере, самолеты Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по позициям боевиков в окрестностях аэродрома и в районе кладбища. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирного населения при этих ударах не было. 

Начальник генштаба Турции Хулуси Акар провел встречу с американским коллегой Джозефом Данфордом. На встрече в Вашингтоне они обсудили ситуацию в Сирии и Ираке. Чуть позже в США прибудет с визитом и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турция — наш союзник на Ближнем Востоке, и от этой встречи будет зависеть очень многое. 

Соглашение под Дамаском

В самой столице Сирии достаточно неспокойно. Сегодня террористы привели в действие пять взрывных устройств в автобусе, который следовал из Дамаска в город Сувейда, что на юге республики. Бомбы были приведены в действие с помощью дистанционного управления. Есть раненые и погибшие пассажиры, точное число жертв пока уточняется.

На этом фоне решение сирийской армии предоставить группе раненых террористов «Джебхат ан-Нусры» выезд из пригорода Дамаска выглядит гуманно. Боевики покинут палестинский лагерь беженцев Ярмук и направятся в сторону Идлиба. Им будет предоставлен безопасный коридор по нескольким городам. Более того, вместе с ранеными лагерь могут покинуть 50 боевиков в качестве сопровождающих.

Такой жест сирийские власти делают не просто так. В ответ боевики разрешают эвакуацию мирных жителей из окруженных поселений. Кроме того, соглашение между САА и террористами позволило взять под контроль армии города Забадани и Мадая в пригороде Дамаска и обеспечить владение частью стратегически важной территории на границе Сирии и Ливана.

Добавим, что населенные пункты Фуа и Кефрая уже больше трех лет находятся в окружении боевиков. При этом фактически в плену остаются около 15 тысяч человек. Многие гибнут от голода и рук террористов. По разным оценкам, из жизни ушло около 2 тысяч человек, из них пятая часть — дети.

Боевики «Исламского государства» напали на базу американских военных

Нападение на базу США в Ираке

Наконец, о том, что происходит в соседнем с Сирией государстве — Ираке. Там боевики «Исламского государства» напали на базу американских военных. Погибли два человека — если верить сообщениям со ссылкой на источники в силах безопасности США. При этом еще шесть человек получили ранения.

Боевики тоже понесли потери. Двое террористов подорвали себя поясами смертника, а еще трое оказались застрелены бойцами курдских формирований пешмерга. Тех не смутило, что радикалы были одеты, как пешмерга, и даже сбрили бороды, чтобы их приняли за своих. Обман раскрылся не сразу. 

Понятно, что позже группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение и заявила, что ее боевики убили и ранили десятки «крестоносцев и вероотступников» из числа западных военных и курдских бойцов.

* Организация запрещена на территории РФ.

Максим Вручный
Комментарии
Новости партнеров