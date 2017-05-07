Воля народа и воля бога: 89-летний француз умер на избирательном участке

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Париж, 7 мая. 89-летний мужчина во время второго тура выборов президента Франции опустил в урну бюллетень и умер, сообщили в правоохранительных органах страны.

Трагедия произошла в департаменте Эссон. Во время второго тура президентских выборов пожилой мужчина скончался прямо на избирательном участке.

89-летнему избирателю стало плохо сразу же после того, как он опустил в урну бюллетень. Мужчина схватился за сердце и потерял сознание.

Приехавшие на место инцидента врачи констатировали сердечный приступ. Спасти мужчину не удалось. Остается секретом, за кого скончавшийся отдал свой голос.

Ранее стало известно, что один из избирателей на выборах президента отдал своей голос за бывшего тренера сборной страны по футболу Лорана Блана.