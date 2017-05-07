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Весь мир
Воля народа и воля бога: 89-летний француз умер на избирательном участке

Воля народа и воля бога: 89-летний француз умер на избирательном участке

16:31  7 Мая 2017
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Сердце не выдержало страстей на выборах президента: француз умер при голосовании

Париж, 7 мая. 89-летний мужчина во время второго тура выборов президента Франции опустил в урну бюллетень и умер, сообщили в правоохранительных органах страны.

Трагедия произошла в департаменте Эссон. Во время второго тура президентских выборов пожилой мужчина скончался прямо на избирательном участке.

89-летнему избирателю стало плохо сразу же после того, как он опустил в урну бюллетень. Мужчина схватился за сердце и потерял сознание.

Приехавшие на место инцидента врачи констатировали сердечный приступ. Спасти мужчину не удалось. Остается секретом, за кого скончавшийся отдал свой голос.

Сердце не выдержало страстей на выборах президента: француз умер при голосовании

Ранее стало известно, что один из избирателей на выборах президента отдал своей голос за бывшего тренера сборной страны по футболу Лорана Блана.

Катерина Тимошенская
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