Лавров пожурил НАТО за гордыню в отношении ОДКБ

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Москва, 7 мая. Ни одна страна мира не является противником для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По мнению российского дипломата, сравнение ОДКБ с Североатлантическим альянсом (НАТО) является некорректным.

«Натовцы, наоборот, воспринимают Россию как страну, которая является противником, угрозой даже и всячески стараются принизить статус и значение того, что делает ОДКБ», — подчеркнул Лавров в интервью телеканалу «Мир».

Напомним, ранее исполняющий обязанности генсека Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков предупредил о том, что боевики из запрещенных в РФ группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство»* могут заключить союз.

* Организация запрещена на территории РФ.