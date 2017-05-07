Лавров пожурил НАТО за гордыню в отношении ОДКБ
Москва, 7 мая. Ни одна страна мира не является противником для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
По мнению российского дипломата, сравнение ОДКБ с Североатлантическим альянсом (НАТО) является некорректным.
«Натовцы, наоборот, воспринимают Россию как страну, которая является противником, угрозой даже и всячески стараются принизить статус и значение того, что делает ОДКБ», — подчеркнул Лавров в интервью телеканалу «Мир».
Напомним, ранее исполняющий обязанности генсека Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков предупредил о том, что боевики из запрещенных в РФ группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство»* могут заключить союз.
* Организация запрещена на территории РФ.