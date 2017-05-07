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Политика
Сенсации не нужны: Лавров рассказал, зачем необходима встреча Путина и Трампа

Сенсации не нужны: Лавров рассказал, зачем необходима встреча Путина и Трампа

16:42  7 Мая 2017
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Сенсации не нужны: Лавров рассказал, зачем необходима встреча Путина и Трампа

Москва, 7 мая. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нужна не для сенсации, в ее конкретных результатах заинтересована и российская сторона, и американцы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«И мы, и наши американские коллеги убеждены, что когда лидеры встречаются, это важно не только для того, чтобы пожать друг другу руки и послушать, кто что думает об отношениях друг с другом и о международных проблемах», — сказал министр в эфире телеканала «Мир», комментируя ожидания Москвы от готовящихся переговорах президентов.

Кроме того, глава МИД указал на сильное влияние Россия и США на международную стабильность и безопасность. Именно поэтому, по его словам, от итогов саммита будут ждать конкретных результатов. «И чтобы это было так, ее нужно хорошо подготовить, и мы сейчас этим занимаемся», — подчеркнул он. 

#путин #трамп #лавров
Ярослава Замысловатова
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