Volkswagen готовит поклонникам «народного автомобиля» шесть новинок

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Берлин, 7 мая. Немецкий автогигант Volkswagen намерен в течение текущего года представить шесть новых автомобилей, данные о большинстве из которых держатся пока в строгом секрете.

Одной из наиболее ожидаемых новинок этого года от немецкого автопроизводителя является обновление модельного ряда флагманского внедорожника Volkswagen Touareg, которое будет представлено осенью в рамках Франкфуртского автосалона. Новинка будет построена на платформе MLB Evo с использованием алюминия, что существенно облегчает конструкцию. Новый Touareg будет оснащен трехлитровым дизелем V6 мощностью в 270 лошадиных сил и его бензиновым аналогом мощностью около 340 «лошадей».

Другой важной новинкой шестое поколение хэтчбэка Volkswagen Polo. Народная модель получит новый, более просторный салон и информационно-развлекательную систему с поддержкой интерфейсов Apple.

Кроме того, готовится к выпуску новый Volkswagen Golf GTI. Ранее, за первые четыре месяца года, концерн уже представил четыре новинки, главной из которых стал семиместный Volkswagen Teramont.