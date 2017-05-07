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Весь мир
Трамп пожаловался на СМИ, игнорирующие «связи Клинтон с Россией»

Трамп пожаловался на СМИ, игнорирующие «связи Клинтон с Россией»

17:00  7 Мая 2017
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Трамп пожаловался на СМИ, игнорирующие "связи Клинтон с Россией"

Вашингтон, 7 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ игнорируют якобы возможные связи представителя Демократической партии Хиллари Клинтон с Россией.

Трамп, которого американские СМИ нередко подозревают в якобы связях с Россией, заявил, что его соперницу на президентских выборах тоже следует проверить.

«Когда фейковые СМИ будут интересоваться делами, которые демократы имели с Россией, и почему нацкомитет Демократической партии не позволяет ФРБ проверить их серверы и провести расследование?» — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Накануне бывшие помощники Клинтон, работавшие с ней во время предвыборной гонки в США, обвинили российских хакеров во взломе почты кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. 

#клинтон #трамп
Катерина Тимошенская
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