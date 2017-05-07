Трамп пожаловался на СМИ, игнорирующие «связи Клинтон с Россией»

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Вашингтон, 7 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ игнорируют якобы возможные связи представителя Демократической партии Хиллари Клинтон с Россией.

Трамп, которого американские СМИ нередко подозревают в якобы связях с Россией, заявил, что его соперницу на президентских выборах тоже следует проверить.

«Когда фейковые СМИ будут интересоваться делами, которые демократы имели с Россией, и почему нацкомитет Демократической партии не позволяет ФРБ проверить их серверы и провести расследование?» — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

When will the Fake Media ask about the Dems dealings with Russia & why the DNC wouldn't allow the FBI to check their server or investigate? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2017

Накануне бывшие помощники Клинтон, работавшие с ней во время предвыборной гонки в США, обвинили российских хакеров во взломе почты кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.