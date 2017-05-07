Трамп пожаловался на СМИ, игнорирующие «связи Клинтон с Россией»
Вашингтон, 7 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ игнорируют якобы возможные связи представителя Демократической партии Хиллари Клинтон с Россией.
Трамп, которого американские СМИ нередко подозревают в якобы связях с Россией, заявил, что его соперницу на президентских выборах тоже следует проверить.
«Когда фейковые СМИ будут интересоваться делами, которые демократы имели с Россией, и почему нацкомитет Демократической партии не позволяет ФРБ проверить их серверы и провести расследование?» — написал американский лидер на своей странице в Twitter.
Накануне бывшие помощники Клинтон, работавшие с ней во время предвыборной гонки в США, обвинили российских хакеров во взломе почты кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.