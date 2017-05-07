Самую большую в мире копию Знамени Победы развернут на Северном флоте

В закладки

Скопировать

Мурманск, 7 мая. В Сафоново в Мурманской области 8 мая пройдет реконструкция сражения времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в воскресенье официальные представители Северного фота.

Военнослужащие также планируют развернуть самую большую копию Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом в Берлине в 1945 году.

«Размером 42 на 25 метров. Произойдет это на месте гидроаэродрома морской авиации СФ», — указано в заявлении.

Напомним, ранее стало известно о завершении генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.