ЛНР передала Украине тела диверсантов ВСУ, погибших в районе Дебальцево

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Донецк, 7 мая. Луганская народная республика передала украинской стороне тела троих военнослужащих ВСУ, которые были уничтожены 2 мая при попытке проникнуть на территорию республики в районе Дебальцево. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Мы считаем, что каждый воин должен быть похоронен. Это неотъемлемая часть любой войны. В преддверии Дня Победы хотели бы, чтобы эти воины были похоронены с честью и достоинством», – пояснил он.

Процедура передачи тел происходила в районе города Счастья при участии наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

По словам Марочко, следственные органы ЛНР предполагают, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ, которая была уничтожена 2 мая, может быть причастна к подрыву автомобиля миссии ОБСЕ.