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Происшествия
Есть одна у летчика мечта: капитан пакистанского самолета бросил лайнер на стажера

Есть одна у летчика мечта: капитан пакистанского самолета бросил лайнер на стажера

15:55  7 Мая 2017
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Есть одна у летчика мечта: капитан пакистанского самолета бросил лайнер на стажера

Исламабад, 7 мая. Пилот авиакомпании Pakistan International Airlines бросил управление лайнером на стажера и ушел спать в бизнес-класс. Самолет, на борту которого находилось 305 пассажиров, следовал из Исламабада в Лондон.

Инцидент произошел 26 апреля и сначала прошел незамеченным. На действия летчика пожаловался один из пассажиров, заявивший, что не чувствует себя в безопасности, когда капитан судна спит в бизнес-классе.

По данным газеты Dawn, сейчас авиакомпания проводит внутреннее расследование инцидента. На время выяснения всех обстоятельств случившегося решившего вздремнуть пилота отстранили от полетов.
 

Ярослава Замысловатова
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