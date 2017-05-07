Выборы во Франции: Макрон опережает Ле Пен на заморских территориях

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Париж, 7 мая. По последним данным, кандидат от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон со значительным отрывом опередил в ходе второго тура президентских выборов во Франции на французских заморских территориях, таких как Сен-Пьер и Микелон, Сен-Мартен, Мартиника и Французская Гвиана. Практически во всех этих избирательных округах количество проголосовавших за Макрона более чем вдвое превышает количество сторонников Марин Ле Пен из «Национального фронта».

О предварительных результатах голосования, прошедшего на заморских территориях накануне, сообщила по данным своих источников бельгийская газета Soir — во Франции публикация данных голосования до их официального оглашения является противозаконной, поскольку может оказывать влияние на результаты выборов.

По данным бельгийского издания, Марин Ле Пен ни на одной заморских территорий не набрала больше трети голосов. Живущие в Северной Америке французы и вовсе голосовали почти единогласно — так, в Нью-Йорке Ле Пен набрала всего 5,3% голосов, а в канадских Оттаве и Монреале — не больше 10%.