ДНР: украинские силовики за сутки обстреляли 14 населенных пунктов республики

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Донецк, 7 мая. За минувшие сутки украинские силовики 35 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 14 населенных пунктов Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ДНР.

«За прошедшие сутки ВСУ 35 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись 14 населенных пунктов республики», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в ходе обстрелов ВСУ использовали крупнокалиберную артиллерию, танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов ВУ мирный житель Донецка получил осколочные ранения.