Одного из лидеров группировки «Аш-Шабаб» ликвидировали в Сомали

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Могадишо, 7 мая. Национальная армия Сомали ликвидировала одного из лидеров террористической группировки «Аш-Шабаб». Об этом журналистам сообщили официальные представители министерства обороны страны.

Согласно предварительной информации, речь идет о боевике Моалиме Османе Абди Бадиле. Кроме того, сомалийские военные ликвидировали еще троих террористов.

Напомним, в 2012 году «Аш-Шабаб» объявила о своем объединении с «Аль-Каидой» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).

Ранее стало известно о том, что в городе Могадишо были убиты двое боевиков из группировки «Аш-Шабаб».