Россия с разгромным счетом обыграла итальянцев на ЧМ по хоккею в Кельне

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Кельн, 7 мая. Сборная России по хоккею обыграла Италию в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира. Встреча прошла в Кельне на «Ланксесс-Арене», завершившись со счетом 1:10 в пользу подопечных Олега Знарока.

Отметим, что в составе российской команды на этом матче произошло важное изменение: Александр Барабанов и Сергей Плотников поменялись местами. Таким образом, Барабанов выступил в первом звене, а не в четвертом. Защищали ворота сборной РФ Андрей Василевский и Илья Сорокин. Первую шайбу уже на десятой минуте первого периода забросил Сергей Андронов. После этого россияне начали вести себя гораздо увереннее и через шесть минут попросту зажали итальянцев в угол. На 19-й минуте вторую шайбу в ворота итальянцев отправил Евгений Дадонов, удачно отыграв передачу Артемия Панарина.

Очень насыщенным получился второй период, итальянцы забили одну шайбу, на что россияне ответили сразу тремя. Так, на 24- й минуте в стане сборной Италии отличился Томмасо Траверса, с разворота точно отправив шайбу в верхний угол ворот россиян. Однако ответ был молниеносным: шайбу в дальнюю «девятку» забросил Никита Кучеров. Следом ворота подопечных Стефана Майра поразили Владислав Наместников и Артемий Панарин.

В третьем периоде защищать ворота сборной России вышел Илья Сорокин. Пятую шайбу на 44-й минуте забил Сергей Плотников. А буквально через две минуты счет уже был 1:8. На 46-й минуте отличился Сергей Мозякин, а на 47-й дубль оформил Владислав Наместников. Через четыре минуты Панарин в касание расстрелял ближнюю «девятку» и в ворота итальянцев отправилась девятая шайба. Десятый гол записал на свой счет Александр Барабанов (59 минута).

В понедельник россияне встретятся с национальной командой Германии.

