ДНР расширяет список лиц, в отношении которых будут введены санкции

В закладки

Скопировать

Донецк, 6 мая. Депутаты Народного совета ДНР внесли поправки в закон «О специальных мерах защиты интересов Донецкой народной республики», которыми расширили список лиц, попадающих под экономические санкции республики. Об этом заявил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

«Мы расширили перечень лиц, которые своей деятельностью причиняют ущерб ДНР и перечисляют деньги на войну. Либо совершают другие действия, которые могут быть квалифицированы, как приносящие вред ДНР. Против таких лиц данный законопроект вводит применение экономических санкций», — пояснил Пушилин.

Он также добавил, что в настоящее время правоохранительные органы ДНР готовят список лиц, в отношении которых будут введены экономические санкции.