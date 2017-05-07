Пакистан заявил об уничтожении 50 афганских военных в боях на границе

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Исламабад, 7 мая. Представители пакистанских вооруженных сил заявили о том, что в ходе столкновений с армией Афганистана на афгано-пакистанской границе были уничтожены пять контрольно-пропускных пунктов, контролируемых афганской армией. В столкновениях погибли около 50 афганских военных военнослужащих.

Понесла потери и пакистанская сторона. В частности, как заявил пакистанский генерал-майор Надим Ахмад в беседе с Associated Press, в результате инцидента на переходе Чаман погибли двое пакистанских солдат, еще девять получили ранения.

Поводом для столкновений, по версии Пакистана, стала работа переписчиков в деревнях, расположенных на так называемой «линии Дюранда», которая делит некоторые из них практически пополам. В то время как де-факто линия Дюранда является афгано-пакистанской границей, Кабул не признает юрисдикцию Исламабада в этих населенных пунктах.