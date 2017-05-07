Сирия новости 7 мая 16.30: «Тигры» вернулись в Алеппо, курды стремятся к Средиземному морю

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Сирия, 7 мая. Отряды спецподразделения «Тигры» возглавят наступление на ИГ* в провинциях Алеппо и Хомс. Представитель курдского самоуправления заявила, что целью кампании «Демократических сил Сирии» (SDF)**** на севере страны является выход к Средиземному морю. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): бойцы спецподразделения «Тигры» переброшены в восточную часть провинции Алеппо и в район Пальмиры; потерла трех военнослужащих в Дейр эз-Зоре и 11 в провинции Хама.

«Исламское государство»: заявило о гибели трех бойцов САА в Дейр эз-Зоре и двух курдов в провинции Ракка; готовит наступление в южной части провинции Аль-Хасака.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): ведет бои с радикалами «Джейш аль-Ислам» в Восточной Гуте Дамаска; выводит боевиков из лагеря Ярмук к югу от столицы в рамках договора с правительством; пытается вернуть себе утерянные позиции в провинции Хама.

Курды: ликвидировали 32 боевиков ИГ в городе Ат-Табка в провинции Ракка; стремятся выйти к Средиземному морю в рамках кампании на севере Сирии.

Провинция Дамаск

Вооруженный конфликт между незаконными исламистскими формированиями в Восточной Гуте Дамаска захватывает все новые группировки. По данным информационного портала Damascus Now, боевики союзного «Джебхат Фатх аш-Шам» формирования «Файлак ар-Рахман» захватили КПП группировки «Алвият аль-Маджд» («Бригады славы») в городе Хамурия.

Необходимо уточнить, что костяк «Алвият аль-Маджд» составляют боевики, отделившиеся ранее от «Файлак ар-Рахман».

Представитель «Джейш аль-Ислам»***** Хамза Бир Каддар, в свою очередь, заявил, что его группировка выполнила на 75% план по искоренению «Джебхат Фатх аш-Шам» в Восточной Гуте. Высокопоставленный боевик обвинил противников в вероломном нападении, подчеркнув, что радикалы «Джейш аль-Ислам» ведут борьбу в рамах самообороны. Кроме того Бир Каддар весьма красноречиво сравнил «Джебхат Фатх аш-Шам» с «раковой опухолью, расползающейся по телу Восточной Гуты».

Правительственные войска тем временем продолжают операцию против сформировавшейся вокруг «Джебхат Фатх аш-Шам» коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта») и ее союзников в восточных предместьях столицы. Основные военные действия разворачиваются в квартале Аль-Кабун, где блокирована крупная группировка радикалов. Столкновения также фиксируются активистами на улице Хафиза в квартале Барза.

По данным Damascus Now, силы Башара Асада наносят удары из танковых и артиллерийских орудий по позициям исламистов. Близкое к оппозиции информационное агентство Baladi News, в свою очередь, сообщает, что в Аль-Кабуне боевиками был выведен из строя танк и уничтожен бульдозер сирийской армии. Достоверных данных о потерях сторон не поступало.

Ситуация к югу от столицы остается куда более стабильной. Правительственный информационный портал Military Media сообщил, что 50 раненых боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» эвакуируются из лагеря палестинских беженцев Ярмук в провинцию Идлиб, согласно договору с властями.

Напомним, что контроль над лагерем разделен между ИГ, «Джебхат Фатх аш-Шам» и правительственными войсками. В настоящий момент в Ярмуке и его окрестностях проживает около 5500 человек. В последние дни ИГ начало крупное наступление на позиции «Джебхат Фатх аш-Шам» на территории лагеря. По данным Damascus Now, в ответ у позиций «Исламского государства»* взорвали себя три смертника.

Вывод боевиков бывшей «Джебхат ан-Нусры» позволит силам Башара Асада приступить к зачистке «кармана» от террористов и полностью обезопасить столицу с южного направления.

К западу от Дамаска вертолеты ВВС Сирии сбросили несколько бочковых бомб на позиции «Организации освобождения Леванта» в районе селения Дейт Джинн, сообщает Baladi News.

Провинция Алеппо

Ситуация к северо-западу от Алеппо остается напряженной, несмотря на вступление в силу меморандума о зонах деэскалации. Информационный портал ARA News сообщил со ссылкой на одного из «бойцов вооруженной оппозиции», что силы Башара Асада безуспешно атаковали позиции радикалов в районе селения Баянун. Источник утверждает, что в ходе столкновений погибли несколько военнослужащих и был уничтожен бульдозер, с помощью которого они возводили земляные укрепления. Радикалы также обстреляли подконтрольный правительству квартал Аз-Захра.

Важное событие произошло в восточной части региона, где сирийская армия готовится возобновить наступление на позиции ИГ. Активисты сообщают, что в район были переброшены основные силы спецподразделения «Тигры». Оставшиеся отряды под командованием бригадного генерала Сухейля аль-Хасана, чье прозвище дало название подразделению, возглавят наступление на блокированный террористами Дейр эз-Зор с направления Пальмиры.

Необходимо напомнить, что операция против ИГ на востоке провинции Алеппо приостановилось, после того как «Тигры» были переброшены в провинцию Хама. Под контролем радикалов остается стратегически важный военный аэродром «Аль-Джирах». После падения населенного пункта Маскана, последнего оплота ИГ в регионе, перед войсками Башара Асада будет открыта дорога в провинцию Ракка.

Провинция Хомс

Правительственные войска продолжают кампанию против ИГ в восточной части провинции Хомс. По данным активистов, ожесточенные бои шли прошлой ночью в окрестностях газового месторождения Аш-Шаир к северо-западу от Пальмиры, в районе Ас-Суккари к югу от древнего города, а также в районе элеваторов на восточном фронте. Одновременно с этим сирийская армия при активной поддержке боевой авиации развивает наступление в районе гор Аш-Шумария к западу от Пальмиры.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются позиционные бои между сирийской армией и ИГ. Ожесточенные столкновения фиксировались прошлой ночью активистами в районе базы 137-й бригады, на шоссе Дейр эз-Зор – Дамаск и в южных окрестностях города. Подконтрольные ИГ СМИ утверждают, что в ходе боев в районе кладбища к юго-западу от столицы провинции накануне погибли три военнослужащих САА.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» при поддержке международной коалиции продолжают кампанию против ИГ в провинции Ракка. Основные военные действия разворачиваются на западе региона, где курдские формирования штурмуют город Ат-Табка. Большая часть населенного пункта уже находится под контролем союзников.

Столкновения продолжаются с прошлой ночи в трех новых кварталах, прилегающих к берегу Евфрата. Боевики предприняли очередную безуспешную попытку вернуть себе утерянные позиции. 32 террориста были ликвидированы, один боец SDF получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре операции «Гнев Евфрата».

Информационный портал ARA News, в свою очередь, сообщил со ссылкой на источник в SDF о трех раненых курдах. ВВС коалиции наносят массированные удары по удерживаемым радикалами кварталам.

Подконтрольные ИГ СМИ, в свою очередь, сообщают, что два бойца «Демократических сил» были убиты, третий был ранен огнем снайпера к западу от селения Аль-Карама в северной части провинции.

Британская газета The Guardian, в свою очередь, сообщила, что дальнейшее наступление «Демократических сил» после освобождения Ракки будет развиваться в западном направлении на территории провинции Идлиб. Издание сообщило со ссылкой на представителя курдского самоуправления Хедаю Юсеф, что целью кампании SDF на севере Сирии является выход к побережью Средиземного моря с целью развития торговых отношений с другими странами региона. Для решения данной задачи курдам понадобится политическая поддержка со стороны США, их главного союзника в операции «Гнев Евфрата». С другой стороны, данный план вызовет протест со стороны Турции, которая всеми силами пытается предотвратить появление независимого курдского государства у своих южных границ.

Провинция Хама

В северо-западной части провинции Хама, несмотря на вступление в силу меморандума о зонах деэскалации, продолжаются военные действия между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями, крупнейшее из которых – «Организация освобождения Леванта».

Исламисты проводят контрнаступление в попытке вернуть себе контроль над освобожденным накануне селением Аз-Зилакият. По данным активистов, в районе идут ожесточенные бои.

Правительственные войска и боевая авиация наносят удары по объектам радикалов в селениях Аль-Латамина, Кафр Зита, Аз-Закат, Аль-Буэйда, Лахая и Мурек. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

По данным базирующегося в Великобритании «Сирийского наблюдательного пункта за правами человека» (SOHR), за первые 24 часа действия «режима тишины» в провинции погибли по меньшей мере 11 военнослужащих САА. Потери незаконных вооруженных формирований составляют как минимум 13 боевиков.

Провинция Ас-Сувейда

В восточной части провинции Ас-Сувейда продолжаются столкновения между силами Башара Асада и незаконными вооруженными формированиями. По данным активистов, «Национальные силы обороны» (NDF)***** обстреливают из тяжелой артиллерии позиции боевиков в районе селений Аль-Каср, Раджм ад-Давлан и Аль-Асфар.

Провинция Аль-Хасака

Ситуация в южной части провинции Аль-Хасака остается крайне напряженной. СМИ сообщают со ссылкой на местные источники, что ИГ стягивает дополнительные силы к селению Маркада, своему единственному оплоту в регионе, готовясь к новому наступлению на удерживаемый курдами город Аш-Шадади.

Напомним, что за последние месяцы боевики неоднократно атаковали позиции курдских формирований в этой части региона, пытаясь укрепить свои позиции в провинции.

* Организация запрещена на территории РФ.