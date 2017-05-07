Экс-тренер сборной Франции составил на выборах конкуренцию Ле Пен и Макрону

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Париж, 7 мая. Один из избирателей на выборах президента Франции отдал свой голос за бывшего тренера сборной страны по футболу Лорана Блана.

В Сети появилось фото, где вместо бюллетени с именем лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен или кандидата от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона у избирательной урны красуется конверт с фамилией бывшего тренера футбольной сборной страны.

Кто-то из избирателей пошутил и отдал предпочтение Блану во время голосования на выборах президента Франции. Стоит отметить, что экс-тренер также является чемпионом мира по футболу, передает RT.

Тренер французского клуба «Пари Сен-Жермен» Блан за прошлый год заработал 20 миллионов евро и попал в рейтинг самых высокооплачиваемых наставников в футболе.