Асад ответил на письмо Ким Чен Ына пожеланием здоровья и счастья

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Дамаск, 7 мая. Президент Сирии Башар Асад ответил на письмо лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он поздравлял главу САР с годовщиной революции в стране, сообщили в Центральном телеграфном агентстве Северной Кореи.

«Президент в своем послании выразил глубокую благодарность Ким Чен Ыну за его поздравление по поводу переизбрания (Асада. — Прим. ФАН) региональным секретарем арабской социалистической партии «Баас», а также пожелал крепкого здоровья и счастья», — констатировали источники в КНДР.

Накануне из Северной Кореи пришло сообщение, в котором Пхеньян требовал от США извинений за якобы покушение на лидера КНДР Ким Чен Ына. Корея требовала от Вашингтона наказать виновных, говорилось в заявлении, которое было опубликовано в официальном северокорейском агентстве ЦТАК.