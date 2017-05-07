За одного битого: ветераны Широкино и донецкого аэропорта показали класс в стрельбе

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На базе стрелкового комплекса «Артемида» состоялся республиканский турнир для военнослужащих ДНР, получивших ранения в ходе боевых действий. С места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Приближается легендарный праздник Победы, много мероприятий в республике приурочено к этой дате. Мы решили немного отойти от традиций и внести новизну, создав стрелковый турнир. Я думаю, раненым бойцам нужно помогать реабилитироваться, давать понять, что в гражданской жизни они тоже нужны — несмотря на какие-то свои травмы и увечья», — рассказал министр спорта и туризма ДНР Михаил Мишин.

Он добавил, что, помимо стрелковых турниров, министерство приглашает бойцов и на другие мероприятия — например, соревнования по плаванию или дартсу.

В состязании по стрельбе приняли участие около 50 бойцов с травмами различной степени тяжести. Тем не менее, первое, что бросается в глаза — не инвалидная коляска или костыль, а искренняя улыбка, задор в глазах и стремление показать миру свою важность в хорошем смысле этого слова. Ребята не падают духом, не отчаиваются, думая о своих ранах. Напротив, они радостно приветствуют старых друзей и обсуждают свои былые деньки: «А помнишь, как оно было?»

«Я приехал занять первое место для своей любимой и родной 23-й части, — улыбается Александр, военнослужащий ВС ДНР. — Вообще, я много где побывал, начиная от Широкино и заканчивая зоной неподалеку от аэропорта. Со мной приехали трое товарищей, но также вижу много ребят, которые со мной воевали за республику».

Отметим, что на турнире есть и призовой фонд, а в составе судейской коллегии присутствуют специалисты с большим опытом, уже сталкивавшиеся с подобными состязаниями.

В ходе турнира солдаты стреляли из автоматов Калашникова и пистолетов Макарова с дальностью 50 и 25 метров соответственно. После того как бойцы отстрелялись, каждый смог попробовать себя в искусстве метания ножей, а потом и полакомиться горячим обедом. В конце мероприятия солдаты поздравили друг друга с наступающим Днем Победы и пообещали, что не опозорят своих дедов и прадедов.