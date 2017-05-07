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Новороссия
ДНР: украинские диверсанты повредили оптоволоконный кабель в районе Горловки

ДНР: украинские диверсанты повредили оптоволоконный кабель в районе Горловки

15:10  7 Мая 2017
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ДНР: украинские диверсанты повредили оптоволоконный кабель в районе Горловки

Донецк, 7 мая. Неизвестные повредили оптоволоконный кабель между Горловкой и Енакиево на севере Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства связи ДНР.

«В ночь на 6 мая 2017 года неизвестными лицами был поврежден оптический кабель между городами Горловка и Енакиево в районе поселка Карло-Марксово. Мы считаем, что это преднамеренный диверсионный акт, совершенный технически грамотными людьми», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что злоумышленники вырезали участок кабеля длиной около двух метров, чтобы сделать процесс его восстановления более затруднительным.

Алексей Громов
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