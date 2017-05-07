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Россия
Грандиозный заказ от Росгвардии заставит «Калашников» работать в усиленном режиме

Грандиозный заказ от Росгвардии заставит «Калашников» работать в усиленном режиме

15:12  7 Мая 2017
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Грандиозный заказ от Росгвардии заставит «Калашников» работать в усиленном режиме

Москва, 7 мая. Национальная гвардия России заключит с концерном «Калашников» контракт на поставки оружия на общую сумму 57,7 миллиона рублей.

Отмечается, что заказ должен быть полностью готов до 25 ноября этого года. Общая стоимость оружия, которое по контракту будет изготовлено для Росгвардии, составит 57,7 миллиона рублей. В заказ входят пистолеты-пулеметы «Витязь-СН» и гранатометы ГП-34, передает «Коммерсант».

Из-за чрезмерного роста популярности российского оружия в мире сотрудники концерна «Калашников» были вынуждены увеличить количество рабочих смен до трех.

Грандиозный заказ от Росгвардии заставит «Калашников» работать в усиленном режиме

В апреле этого года в Москве пенсионерка передала охраннику футляр от музыкального инструмента, в котором обнаружили похожий на автомат Калашникова предмет.

Катерина Тимошенская
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