Пикап «Нива» продают в Германии за 25 тысяч евро

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Берлин, 7 мая. Немецкий владелец разместил на портале продажи подержанных автомобилей объявление о продаже серьезно модернизированного пикапа Lada 4x4 российского производства. Приспособленный для экстремального бездорожья автомобиль хозяин оценил в 25 тысяч евро.

Автомобиль был построен на заказ, в качестве рекламного транспорта для магазина немецких внедорожных комплектующих и получил к своем названию приставку Freestyle.

«Нива» снабжена мощными внедорожными шинами BF Goodrich, дорожный просвет увеличен на пять сантиметров, а кузов покрашен с использованием «грубого» защитного материала U-Pol Raptor. Автомобиль получил целый ряд вспомогательных приспособлений — «экспедиционный» багажник, силовые дуги за кабиной, мощные фары спереди и сзади, а также шноркель.