Орудия труда журналистов едва не сорвали запланированные Макроном торжества в Париже

В закладки

Скопировать

Париж, 7 мая. Почти три сотни журналистов экстренно эвакуировали в Париже с площади Каррузель перед Лувром. Поводом стала обнаруженная подозрительная бесхозная сумка. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и специалисты-кинологи.

В штабе кандидата в президенты Эммануэля Макрона, который именно на этой площади собрался праздновать свою победу на выборах, сообщили, что никаких опасных веществ в сумке не обнаружили.

«На сумку, где находились три аккумулятора от камеры, отреагировала собака, обученная обнаруживать взрывчатку», — уточнили сотрудники штаба основателя движения «Вперед!».

Сейчас перед Лувром установлена сцена, ее смонтировали накануне вечером. Сотрудников прессы начали пускать на площадку сегодня утром, для горожан площадку откроют вечером, а сам Макрон собирается приехать сюда после оглашения результатов голосования.

