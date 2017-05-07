Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 200 снарядов

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Луганск, 7 мая. За минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории Луганской народной республики более 200 мин и снарядов. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе значительно ухудшилась, только за минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины девять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики 206 снарядов и мин.

Марочко также добавил, что под ударами артиллерии ВСУ оказались позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка, Желобок, Калиново и Фрунзе.