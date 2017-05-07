Десятки тысяч жителей Ганновера эвакуированы из-за бомб времен Второй мировой

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Ганновер, 7 мая. Сразу 50 тысяч жителей немецкого Ганновера были вынуждены в воскресенье эвакуироваться из своих домов из-за обнаруженных в городе пяти авиабомб времен Второй мировой войны. Операция по подрыву смертоносного «клада» может продлиться до вечера воскресенья.

Операция по эвакуации затронула десятую часть населения города, проживающую в районах Варенвальд и Лист. Для того, чтобы занять эвакуированных людей, городские власти запланировали для них киносеансы и посещение спортивных мероприятий и музеев в других районах города. При необходимости эвакуированные смогут получить питание или отправиться в помещения, где смогут отдохнуть на раскладных кроватях.

«В Ганновере это самая большая операция со времен Второй мировой войны», — заявил представитель пожарной службы Ганновера газете Rheinische Post.