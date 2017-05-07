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Сирия: раненые боевики «Джебхат ан-Нусры» покинут лагерь Ярмук под Дамаском

Сирия: раненые боевики «Джебхат ан-Нусры» покинут лагерь Ярмук под Дамаском

14:58  7 Мая 2017
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Сирия: раненые боевики «Джебхат ан-Нусры» покинут лагерь Ярмук под Дамаском

Дамаск (Сирия), 7 мая. Правительственные войска Сирии предоставят раненым боевикам из «Джебхат ан-Нусры» безопасный коридор для эвакуации из лагеря беженцев Ярмук в Дамаске.

Согласно предварительным данным, террористы отправятся в провинцию Идлиб. Раненых будут сопровождать 50 боевиков. Непосредственно «Джебхат ан-Нусра» (группировка запрещена в РФ) позволит покинуть Идлиб жителям поселений Фуа и Кефрая.

Напомним, ранее стало известно о том, Военно-воздушные силы Сирийской Арабской Республики нанесли удар по позициям «Исламского государства*» (запрещено РФ) в провинции Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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