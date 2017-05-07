Баян, барабаны и «Синий платочек»: как прошел «Бессмертный полк» в Вашингтоне

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Вашингтон, 7 мая. Почти 200 человек, распевая «Катюшу», «Смуглянку» и «Синий платочек», приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Вашингтоне. Под звуки баяна и песни военных лет они промаршировали от резиденции президента США к мемориалу Второй мировой войны на Национальном Молле. За шествием пристально следили полицейские патрули.

Участники начали собираться около 15.30 по местному времени (22.30 мск). Кто-то пришел с готовыми табличками, кто-то делал транспаранты с фото родных прямо на месте сбора.

По словам организатора акции Екатерины Хилл, участников шествия в этом году гораздо больше, чем в 2016-м, именно поэтому власти приняли решение перекрыть на время шествия часть 17-й улицы. Кроме того, она особо указала на музыкальное сопровождение марша. «В этом году я поняла, что музыка — это очень важно, поэтому музыки будет много», — об этом она сообщила ТАСС незадолго до начала акции.

Во главе колонны прошел ветеран, пехотинец 3-го Белорусского фронта Леонид Александрович Ермаков. В завершении шествия прошел небольшой концерт, после чего состоялось возложение цветов на северной стороне мемориала, посвященной войне в Европе.

