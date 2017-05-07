Казармы бундесвера проверяют после скандала с нацисткой символикой

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Берлин, 7 мая. Генеральный инспектор бундесвера Фолькер Викер потребовал проверить все военные объекты ФРГ на наличие нацистской символики. Об этом журналистам сообщили представители министерства обороны страны.

Данное решение было принято после того, как в казарме в Донауэшингене были обнаружены каски вермахта и нацистская атрибутика.

Напомним, в апреле 2017 года был задержан 28-летний старший лейтенант Франко А., планировавший организовать теракт. Расследование взяла под свой контроль министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.