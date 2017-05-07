Мощи Великой княгини Елизаветы прибыли в Питер из США – к юбилею событий 1917 года. ФАН-ТВ

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Свято-Троицкий монастырь Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге принимает в эти дни больше прихожан, чем обычно. Дело в том, что сюда прямо из Знаменского синодального собора в Нью-Йорке прибыл ковчег с десницей святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны. Принос мощей приурочен к вековому юбилею событий, происходивших в России в 1917 году. Вместе с сотнями прихожан ковчег встречали корреспонденты ФАН-ТВ.

О жизни и судьбе Великой княгини Елизаветы корреспондентам ФАН-ТВ рассказала Ирина Болдышева, регент детско-юношеского хора Собора Владимирской иконы Божией Матери. Ирина пришла в Свято-Троицкий храм на службу, встречающую святыню.

– Елизавета Федоровна – совершенно дивный, удивительный человек, жизнь которого не может не потрясти любого человека, который прочитает ее жизнеописание. Немецкая принцесса из Дармштадта, она вышла замуж за Великого князя Сергея Александровича – это пятый сын Александра II и брат Александра III. И потом, когда к власти пришли большевики, такие люди, как Сергей Александрович и Елизавета Федоровна, были поперек всей их идеологии, потому что, говоря примитивно, их идеология сводилась к тому, что все богатые – плохие. А Елизавета Федоровна и Сергей Александрович являли собой образец заботы о людях, они всем, чем только можно, жертвовали своим для людей. Помогали рабочим, заботились об их образовании, о социальном статусе, культурном уровне жизни. Поэтому принимается решение Елизавету Федоровну, точно так же, как и царскую семью – святого государя Николая Александровича, Александру Федоровну и их венценосных детей, – убить. И в 1918 году 18 июля, на следующий день после убийства царской семьи в Алапаевске, ее и великих князей Константиновичей сбрасывают живыми в шахту. Сила духа этой удивительной женщины была такова, что крестьяне подходившие слышали, как из глубин шахты раздается пение херувимское.

Принос мощей святой княгини Елизаветы стал праздником не только для прихожан, но и для священнослужителей монастыря. Вскоре радостную весть с верующими Петербурга смогут разделить православные других городов России. Отец Назарий, епископ Кронштадтский, викарий Санкт-Петербургской епархии обратился к собравшимся:

– Сегодня у нас великая радость, потому что с града Санкт-Петербурга начинается путь по России великой святыни, которая пребывает ныне в американской части русской православной церкви. И, конечно, в первую очередь, мы благодарим за ту честь, которая нам была оказана, потому что я рассматриваю это как событие глубоко символическое.

А кроме того, это событие можно назвать знаковым с точки зрения истории. Судьба княгини Елизаветы Федоровны, православной церкви и нашего города неразрывно связаны между собой. Подробно об этом корреспондентам ФАН-ТВ рассказал иеромонах, насельник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Пимен Шевченко:

– В Санкт-Петербурге хранится удивительный образ иконы Божией матери «Невская Скоропослушница», он пребывает здесь, в Троицком соборе. Этот образ был написан на Афоне и привезен сюда, в Петербург, чтобы отсюда начать странствование этой иконы по всей России, для сбора средств и восстановления храма святителя Николая Чудотворца на его родине – в Мирликийске. Но начало Русско-турецкой войны положило окончание сбору средств и мечте о восстановлении этого храма. Икона осталась здесь, в Петербурге. Находилась она в часовне на пересечении Мытнинской и 2-й Рождественской улиц. Часовня сгорела, а икона осталась невредимой. После этого чуда часовню восстановили, но уже сделав ее каменной и передав во владение Российско-Палестинского общества, которое возглавлял супруг Елизаветы Федоровны – Великий князь Сергей Александрович.

После убийства Сергея Александровича Елизавета Федоровна настояла на том, чтобы общество воздвигло храм в честь памяти ее супруга. А сама – как дар иконе Божией Матери «Скоропослушнице» – сделала на свои средства киот для этого образа по подобию киота Владимирской иконы Божией Матери в Успенском соборе, который сейчас, к сожалению, сохранился лишь частично. Это образ, перед которым сама Елизавета Федоровна молилась, и перед которым сейчас молимся мы. Вот такая духовная неразрывная связь. И встреча, которая сегодня произошла в нашем соборе с частицей мощей Елизаветы Федоровны (а значит, она и сама духовно присутствует здесь, вновь перед этим образом). Мы, люди, которые объединены этим образом, составляем единое целое, единую душу нашей Церкви, которая сегодня возносит молитвы к Богу во благо нашего Отечества.

Отметим, что принесение святыни благословили первоиерарх Русской Православной Церкви заграницей митрополит Иларион и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Ковчег с мощами пробудет в Северной столице до 11 мая.

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